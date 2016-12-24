Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, 24 Aralık'ta Jolly Joker İstanbul'da...



Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında unutulmaz türküleri yorumladığı yeni albümü "Seçkiler 2"yi çıkartan Cem Adrian; Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında konserlerine de devam ediyor!



Türkiye müzik endüstrisinin bilindik kuralları dışında, kendi çizdiği çizgilerde yürüyen sanatçı Cem Adrian; unutulmaz türkülerden oluşan 11 eserin bulunduğu "Seçkiler 2" albümünü geçtiğimiz ocak ayının sonlarında dinleyicileriyle buluşturdu.



Cem Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor. Başarılı müzisyen aynı zamanda, bölge ayırt etmeksizin Türkiye'nin her şehrinde, en fazla konser veren canlı performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer alıyor.



"Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım" (2005), "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" (2006), "Essentials / Seçkiler" (2008), "Emir" (2008), "Kayıp Çocuk Masalları" (2010), "Siyah Bir Veda Öpücüğü" (2012), "Şeker Prens ve Tuz Kral" (2013), "Cam Havli" (Umay Umay ile birlikte-2014), "Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum" (2014) ve "Yalnızlık Senden Daha Çok Seviyor Beni" (2015) albümlerini piyasaya çıkaran Adrian'ın, kayıtları 2014'te tamamlanan "Seçkiler 2" albümü de Ocak ayının sonlarında dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, şimdilerde ise yeni albümlerin ve bir kitabın hazırlıklarını sürdürüyor.