Celticsli Thomas'tan Yine 40 Sayılık Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 109-104 yenen Boston Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, peş peşe 2. kez 40 sayı barajını geçti.



NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 109-104 ev sahibi Celtics kazandı.



Galibiyet serisi 5 maça çıkan Celtics'te Isaiah Thomas, 19'u son çeyrekte 44 sayı ve 7 asist üretti. 1,75 metre boyundaki Thomas böylece üst üste 2'nci, son 22 maçta 5. defa 40 sayı barajını geçti.



Sakatlığı süren DeMar DeRozan'dan yoksun sahaya çıkan Raptors'ı, 32 sayı ve 5 asistle oynayan Kyle Lowry ayakta tutmaya çalıştı. Oyuna sonradan dahil olan Jared Sullinger ise 13 sayı, 6 ribaunt üretti.



Warriors, Hornets'ın işini ilk yarıda bitirdi



Lig lideri Golden State Warriors, Stephen Curry-Klay Thompson ikilisinin ilk yarıda 52 sayıya ulaştığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 126-111 kazandı.



Art arda 4. galibiyetini elde eden ev sahibi Warriors'ta Curry 39 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Thompson ise 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı. Kevin Durant de 18 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik katkıda bulundu.



Yenilgi serisi 6 maça yükselen Hornets'ta kenardan oyuna giren Frank Kaminsky 24 sayı, 7 ribaunt, Marco Belinelli de 16 sayı, 7 asistle mücadele etti.



Bledsoe 40 sayı barajını yine geçti



Phoenix Suns oyun kurucusu Eric Bledsoe, takımının konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 124-114 yenildiği maçta 41 sayıyla kariyer rekorunu tekrarladı.



Suns, Bledsoe'nun 40 sayı barajını 3 kez geçtiği son 6 karşılaşmanın 5'ini kaybetti.



Clippers'ta Blake Griffin 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Raymond Felton 18 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 16 sayıyla oynadı.



Ersan'ın "double double"ı yetmedi



Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Dallas Mavericks'e 113-95 yenildiği mücadelede 13 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı.



Üst üste 3. maçını kazanan Mavericks'te 22 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Seth Curry ve 16 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza atan Salah Mejri galibiyetin mimarları oldu.



NBA'e 4 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 125-97



Orlando Magic-Indiana Pacers: 88-98



Boston Celtics-Toronto Raptors: 109-104



Brooklyn Nets-New York Knicks: 90-95



Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 118-98



Miami Heat-Atlanta Hawks: 116-93



Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 113-95



Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 99-119



Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-124



Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 104-88



Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 100-128



Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 126-111