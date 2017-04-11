Celtics, Doğu Liderliğine Çok Yakın

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-105 yenen Boston Celtics, son maçlar öncesi Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.



NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off bileti alan son 2 takımdan biri olmak için Indiana Pacers ve Chicago Bulls ile çekişen Miami Heat, Cleveland Cavaliers'ı uzatma sonunda 124-121 mağlup etti.



Ev sahibi Heat'i galibiyete 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Hasan Whiteside, 24 sayı, 5 ribauntla oynayan Tyler Johnson ve 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma üreten Josh Richardson taşıdı.



LeBron James ve Kyrie Irving'in sahaya çıkmadığı Cavaliers, art arda 3. maçını kaybetti. Cavaliers'ta Deron Williams 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ve Kevin Love 25 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.



Brooklyn Nets'i 114-105 yenen Boston Celtics, Cavaliers'ın mağlubiyetiyle son maçlar öncesi Doğu Konferansı liderliğine yerleşti. Celtics, son karşılaşmasından galip ayrılırsa 2007-08 sezonundan beri ilk kez Doğu'yu lider bitirecek.



Ev sahibi Celtics'te Isaiah Thomas 27 sayı, Al Horford 19 sayı, 8 ribaunt ve Avery Bradley 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.



Warriors, 14 maç sonra kaybetti



Utah Jazz, konuk olduğu lig lideri Golden State Warriors'ı 105-99 mağlup ederek rakibinin 14 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.



Jazz'da George Hill 20 sayı, 5 asist, Joe Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gobert 17 sayı, 18 ribaunt üretti.



Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı ve Kevin Durant'in 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'e 5 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 111-120



Boston Celtics-Brooklyn Nets: 114-105



Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-121 (uzatmada)



Chicago Bulls-Orlando Magic: 122-75



Detroit Pistons-Washington Wizards: 101-105



Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 89-79



Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 99-98



Golden State Warriors-Utah Jazz: 99-105



Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 125-96