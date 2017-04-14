Celta Vigo, Yarı Finale Yakın!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Celta Vigo ile Genk karşı karşıya geldi.



Gol düellosu şeklinde geçen maç İspanyol ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.



Mücadeleye hızlı başlayan Genk, Jean-Paul Boetius'un 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



Celta Vigo bu gole 15. dakikada Pione Sisto ile cevap verdi.



Sisto'nun golünden 2 dakika sonra Iago Aspas ile bir gol daha bulan Celta Vigo 2-1 öne geçti.



38. dakikada John Guidetti skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



67'de Rhomas Buffel, Genk adına farkı 1'e indiren golü kaydetti. 3-2



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Celta Vigo'nun 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Genk ile Celta Vigo arasında Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesi 20 Nisan'da oynanacak.



(Sporvadisi.com)