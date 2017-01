Çelist Tina Guo, Video Oyun Kariyerini 'Game On' ile Taçlandırdı

Çelist Tina Guo ilk albümü 'Game On' ile video oyunları için hazırladığı parçaları müzik severlere sunacak. 14 parçalık albüm bir çok tanınmış oyundan parçalar barındırıyor.



So Tinaguo was EPIC at her Sony showcase last night, and even more incred. that her album, #GameOn, has its own Snapchat sticker pic.twitter.com/2NbnTUi9gh— Barry O'Reilly (Barry0Reilly) 19 January 2017



Tina Guo 3 yaşındayken Çin'de müzik eğitimine başladı, 5 yaşında ailesiyle ABD'ye yerleşerek orada çello ve keman çalmayı öğrendi. Müzisyen Tina Guo: "Video oyunlarını seviyorum. Video oyun müzikleri de hoşuma gidiyor. Geçmişte 'Diablo 3', 'Journey', 'Call Of Duty' gibi oyunlar için elektronik ve akustik çello çaldım.. Kendi versiyonlarımla bir şeyler yapmanın iyi olacağını düşündüm" sözleriyle kariyerinden bahsetti.



Parents: careful when u have your kids take cello lessons! LOL! L: Haydn #Cello Concerto. R: #LeagueofLegends World Tournament pantless. pic.twitter.com/Wa9CKuVOyZ— Tina Guo (@Tinaguo) 21 January 2017



İlk albümü 'Go On'u 10 Şubat'ta piyasaya sürecek olan Guo, şimdi Hollywood filmlerinin akıllara kazınan orkestralarını yöneten Hans Zimmer'in yapımları için çalıyor. Tina Guo 8 Mart'ta dünya turnesine çıkacak.



Hans Zimmer : The Classics is here! What's your favourite song on the album?



Time by Tinaguo perhaps… https: //t.co/1ua5Bg5tiU pic.twitter.com/TN7RgBuZGN— Hans Zimmer Live (HansZimmerLive) 14 January 2017



