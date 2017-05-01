Çelikte Türkiye'nin Eli Güçlenecek

GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunun, silah ve ağır silah sistemlerinin üretiminde stratejik rol oynayacak, birçok sanayinin de ihtiyaç duyduğu vasıf çeliğin üretileceği yeni çelikhane projesinde sona gelindi.



2017 Yılı Yatırım Programı'na göre, kamu iktisadi teşekkülleri arasında imalat sanayisinde bu yıl en fazla yatırımı MKE gerçekleştirecek.



Kurumun bu yıl en fazla ödenek ayırdığı ve tamamlamayı planladığı yatırım ise yıllık 120 bin ton imalat kapasitesine sahip Kırıkkale'deki yeni çelikhane yapımı olacak.



MKE, kurumun ve ülkenin ihtiyacı olan vasıflı çelik malzemelerinin (serbest dövme çelik malzemeleri, silah, mühimmat ve aksam parçaları) üretim kabiliyetinin ve yeteneğinin günümüz teknolojisine uyarlanarak kazanılabilmesi için yeni çelikhane kurulmasına yönelik olarak Danieli & C.Officine Mecchaniche SpA firması ile "Anahtar Teslimi Çelikhane Sözleşmesi" imzaladı.



Sözleşme doğrultusunda kurum, son teknolojiye sahip yeni bir çelikhaneye kavuşacak. Tesisle, MKE'nin üretim kapasitesi ve ürün yelpazesi genişleyecek, üretimdeki kayıplar en aza inecek.



Yaklaşık 63 milyon avroluk sözleşme bedeliyle hayata geçirilen yeni çelikhane, elektrik ark ocağı, pota ocağı, vakum altında gaz giderme ünitesi, toz toplama ve filtreleme tesisi ve bunları destekleyecek yardımcı tesislerden oluşuyor.



Çelikhanenin kurulmasıyla 30 ton/döküm kapasiteli elektrik ark ocağı, 30 ton kapasiteli pota ocağı, 30 ton kapasiteli vakum altında gaz giderme tesisiyle günde 18-19 döküm alma ve 3 vardiya çalışma esasına göre yılda (220 gün üretim yapılacağı öngörüsüyle) ortalama 120 bin 385 ton sıvı çelik üretilecek. MKE'nin eski çelikhanesinin yıllık üretim kapasitesi 25 bin tonla sınırlı bulunuyordu.



MKE, yeni çelikhane ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah ve ağır silah sistemlerinin üretimleri için stratejik öneme sahip ve tedariğinde sıkıntılar yaşanan vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştirebilecek.



Çelikhane ile MKE, namlu çeliği, vasıflı çelik, takım çeliği ve paslanmaz çelik üretebilme yeteneğine sahip olacak. Kurumun tüm silah malzemeleri bu çelikhanede üretilecek.



Çelikhaneyle kurulacak toz toplama ve filtreleme tesisiyle tamamen doğa dostu bir tesis oluşturulacak.



Ayrıca halen Türkiye'de serbest dövme (açık kalıpta) üretimi bakımından en büyük üretici konumunda olan MKE, dövme tesislerinde piyasanın ihtiyacı olan dövülmüş çelikleri üreterek ülkenin ihtiyacının önemli bir kısmı sağlayacak. Bu sayede Türk sanayisine ve ekonomisine katkıda bulunulacak.



Sektörlerin rekabet gücünü artıracak



MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1920'li yıllarda Türkiye'de çeliği ilk kez üreten kurumun, bu üretimi son 10 yıla kadar sürdürdüğünü söyledi.



Bölgeye katkı, MKE'nin altyapısının değerlendirilmesi ve Türkiye'nin çelik konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak üretimin yapılması amacıyla 2015'te anahtar teslim vasıflı çelik üretim tesisi yatırımına başladıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:



"Çelikhanemiz artık tamamlanmak üzere ağustos ayında da üretimi başlatmayı düşünüyoruz. Toplam üretim kapasitemiz yılda 120 bin ton ve tamamı vasıflı çelik olacak. Türkiye'nin bu alanda toplam 350 bin ton ithalatı var. İhtiyacın tamamına yakını yurt dışından karşılanıyor. Bizim üretimimiz sayesinde toplam ihtiyacın 3'te birine yakın kısmı yurt içi imkanlarla karşılanacak. Ürettiğimiz çeliğin çoğunu dövülmüş çelik olarak piyasaya arz edeceğiz. Bir kısmını ara mamul olarak arz edilecek. Bu alanda Türkiye'nin önemli bir açığını kapatmak için bir hizmet sunacağımızı düşünüyoruz."



Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle yurt dışına bağımlılığın önemli oranda azalacağını vurgulayan Taşkın, ihtiyaçlarını daha kolay ve kısa zamanda karşılayabilecek olan kullanıcıların da rekabet imkanlarının artacağını ifade etti. Taşkın, "Bu yatırım sadece MKE'ye imkan sağlayacak, üretimlerini destekleyecek bir imkan değil. Aynı zamanda üreteceğimiz çeliği kullanacak sektörler açısından da yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerine güç katılacak." dedi.



Taşkın, çelik sektörünün miktar olarak 2023 yılında Türkiye ekonomisinin dünyada ilk 10 içerisinde yer alma hedefini yerine getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Ancak vasıf olarak eksiğimiz çok. Ülkemizde üretilen ve otomotivden savunma ve havacılığa uzanan birçok sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünleri yurt dışından ithal ediyoruz. MKE'nin üretici vasıflı çelik ile bu ihtiyacın 3'te biri yerli imkanlarla karşılanmış olacak. İlk üretim ağustos ayında başlayacak. Tam kapasiteye ulaşmak belli bir zaman alacaktır. Tesisi en kısa zamanda tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz."