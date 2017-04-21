Çelik üreten eller çilek üretmeye başladı

Osmanlı Çileği üretiminin artırılması için fide üretim bahçesi kuruldu



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının desteği ile Osmanlı Çileği üretimin yaygınlaşması için fide üretim bahçesi kuruldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde üretimi her geçen gün azalan Osmanlı Çileği için Kaymakam Nazım Madenoğlu'nun girişimleri ile çalışma başlatıldı. İlçede faaliyet gösteren demir çelik fabrikası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında Kocaali Mahallesi Atmetçikler mevkiinde oluşturulan bahçeye 5 bin Osmanlı Çileği fidesi dikildi. Proje ile fide sayısının Kasım ayında 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Osmanlı'da padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği'ne talebin fazla olmasına rağmen üretimin düşük olduğunu belirten Osmanlı Çileği'ni Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, fide üretimi ile birlikte ürününde ileriki yıllarda bol miktarda elde edileceğini söyledi.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Geçen senelere oranla üretimin azlığı ve çokluğu yapılan alanla ilgili. Biz bu ekili alanların artırılması için dernek olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bunun içinde karşılaştığımız en büyük sorun fide meselesiydi. Son dönemlerde bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Fide sorununu kökten çözdükten sonra Osmanlı Çileği ve fidesi bol miktarda bulunacak. Bu yıl çalışması başlamış olacak. Dolayısıyla fide üretimi ile birlikte ürün artışını da çok hızlı bir şekilde sağlamak istiyoruz. Osmanlı Çileğini hem bölge hemde ülke ekonomimize katmak istiyoruz. Bir diğer önemide ilçemizde ekonomimize çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Osmanlı Çileği üretiminin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında Kocaali Ahmetçikler İlkokulu eski binası tadilattan geçirilerek, proje çalışmalarında hizmet binası olarak kullanılacak.