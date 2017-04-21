Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir iş yerine girerek çelik kasa çalan iki hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Denizli il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinin çelik kasasın 14 Nisan'da çalan hırsızları teknik takibe aldı. Takip sonucunda hırsızların yerine tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, çelik kasayı çaldığı tespit edilen C.Y. ile Ö.K., yakalanarak, gözaltına alındı.



Çelik kasanın bulunması için arama yapan polisler, çelik kasayı su kanalında buldu. kasanın hırsızlar tarafından su kanalına atıldığı bildirildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, elektronik eşya bulundu. Evlerde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli C.Y. ile Ö.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - DENİZLİ