Çelik Kapılar Akıllınıyor, Cep Telefonları Anahtar Oluyor!

Cep Telefonu Evinizin Anahtarı oluyor, Çelik Kapılar Akıllanıyor!





Cep telefonları anahtar olarak kullanmak mümkün, çelik kapılar akıllanıyor.



Akıllı ev ve güvenlik sistemleri için bir yığın para harcamak yerine, sahibini tanıyan özel tasarlanmış Çelik Kapı Sistemlerine ne dersiniz?



Gelecekte anahtar kullanımının yüzde 1 seviyesinde olması öngörülüyor!



Gün geçtikçe artan hırsızlık olayları karşısında yaşam alanlarımız için kalkan görevi gören kapılar, teknolojiyle buluşuyor. Kopyalanabilen anahtarlar, kolayca açılabilen kapı ve pencereler ev sahiplerinin korkulu rüyası olunca, gelişen teknoloji sayesinde kişiye özel tasarlanmış ve sahibini tanıyan çelik kapı sistemleri karşımıza çıkıyor.



Bu bakış açısıyla yakın gelecekte çelik kapı sektöründe de akıllı teknolojilerin yoğun olarak kullanılıyor ve sağlam, dayanıklı ve son teknolojiye uygun olarak tasarlanan kapılar şüphesiz her evin ihtiyacı.



Çelik kapı da kullanılan akıllı sistemlerin birden fazla olduğunu söyleyen Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel;



"Parmak izi, şifreleme, biyometrik sistemler ve göz bebeklerinden tanıma gibi teknolojiler, günümüz kapılarında yer almaya başladı. Bu teknolojiler içinde sıkça kullanılan ise parmak izi ve tuşlu sistemler. Ayrıca akıllı teknolojiler sayesinde yaşam alanlarınızı uzaktan, evinizin dışından kumanda edebileceğiniz başka sistemleri de var. Bu akıllı otomasyon sitemleri sayesinde, çelik kapılarımızı da bu sistemlere entegre edebiliyoruz" dedi.



"Akıllı teknoloji üzerine yoğunlaştık"





Akıllı otomasyon sistemleri sayesinde, oluşabilecek bir alarm anında çelik kapıların da rahatlıkla açılabileceğini söyleyen Pekgüzel, bu sistemlerin insan yaşamına kolaylık ve güvenlik sağladığını ve gelecekte insanların anahtar taşıma zorunluluğunun ortadan kaldıracağını aktardı.



Cep Telefonları Anahtar Olarak Kullanılacak!





Günümüz akıllı ev otomasyon sistemlerinin kişisel cep telefonlarıyla yönetilebildiğini belirten Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel,



"Bu türlü teknolojik çalışmalar, insan hayatını kolaylaştırıyor. Sevdiklerinizin güvenliğini sağlamak, geçiş noktalarını denetleyebiliyor olmak bizim için önemli kriterler. Bu bakış açsıyla çelik kapı sektöründe de elektronik ve teknolojik ürünlerin kullanımı kaçınılmaz hale geliyor. Yurt dışı örneklerine baktığımızda şu görüyoruz ki; ileride anahtar kullanımı neredeyse sıfıra inecek. Dolayısıyla Sur Çelik Kapı olarak, üstünde yoğun olarak çalıştığımız inovasyon harikası ürünlerimiz var. Çünkü sağlam ve dayanıklı bir kapının her evin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar gece uyuduklarında, ya da kapılarını kilitleyip evden çıktıklarında, tedirgin olmamalılar. Bunun için araştırma yaparak ve araştırma sonucunda bulduklarımızı geliştirerek çalışmaya devam ediyoruz" diye açıkladı.



Cep Telefonları Anahtar olarak kullanılacak!



Sur Çelik Kapı



http://www.teknotalk.com/cep-telefonlari-anahtar-oluyor-52268/