Çelik ile Sera Osb'yi Görüştüler

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik'i ziyaret ederek Sera OSB'yi görüştü.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman; Çaycuma'da 500 dönüm üzerine kurulması düşünülen Sera OSB hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmi Çelik'i ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Karaduman, "İlimizde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Zonguldak ilimizde tarım ve hayvancılık alanında OSB kurulum çalışmaları devam ediyor. Çaycuma ilçemizde yaklaşık 500 dönüm arazi üzerine Sera OSB ve yaklaşık 130 dönüm arazi üzerine kurulması düşülen Manda yetiştiriciliği OSB bölgemizi tarım ve hayvancılık açısından zenginleştirecektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün bir çok alanda destekleri vardır. Geniş bilgi almak için il müdürlüğümüzdeki yetkili arkadaşlardan bilgi alınabilir" diye konuştu. - ZONGULDAK