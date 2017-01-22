Çelik, Ggf Başkanlığına Seçildi

Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta faaliyet yürüten Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) başkanlığına Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Mehmet Çelik seçildi.



GGF 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurulda, Güneydoğu Anadolu Gazetecileri Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Talat Akay ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Divan Başkanlığına liste sundu. Mehmet Talat Akay listesini geri çekince, Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik'in divana sunduğu liste kabul edildi.



Teşekkür konuşması yapan GGF'nin yeni başkanı Mehmet Çelik, bölge illerini kapsayan federasyon başkanlığına seçilmesinde kendisine ve yönetimine gösterilen güvenden dolayı genel kurula ve divan başkanlığına teşekkür etti. Çelik, "Bölgemizdeki gelişmeler, biz gazetecilerin daha çok kenetlenmesi, kaynaşması ve dayanışma içinde olması gerekir. Alanında Türkiye'nin en yüksek çatısı konumunda 20 bini aşkın üyeye sahip Türkiye Gazeteciler Konfederasyonun ayaklarından birinin yeni yönetimini oluşturduk. Bölgedeki sorunların çözümünde, ülke ve toplumsal değerlerin korunmasında bize önemli görevler düşüyor. Federasyon olarak bölgedeki sorunların çözümünde haberlerimizde barış dilini kullanarak etkin rol almayı ve meslektaşlarımızın sorunlarını gidermeyi, bunun yanında mesleki dayanışmayı en yüksek düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu dönemde federasyon daha faal bir tutum içine girecektir. Divan Başkanlığını üstlenerek seçimin ılımlı bir havada geçmesini sağlayan TGK Genel Başkanı Sayın Nuri Kolaylı'ya, Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir'e ve bize güvenen ve oy birliği ile seçilmemizi uygun gören genel kurul delegelerine şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN