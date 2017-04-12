Tarih : 12 Nisan Çarşamba 2017



Yer : Bursa - Hayal Kahvesi Bursa



Bilet Fiyatları: 33 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)



Çelik, 90'lardan günümüze en sevilen şarkılarla 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 21: 00'de Hayal Kahvesi'nde.



Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girdi ve kazanan Çelik, 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçti. Konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükseldi.



İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı yerde sahne almaya başladılar ve sonrasında yine İzel-Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer, Ayşen Gruda gibi ünlü isimlerle çalıştılar.



İzel-Çelik olarak 1991 yılında Özledim isimli ilk albümüylü isnini piyasaya duyurdu. Sonrasında belli aralıklar çıkardığı 16 albümle seyircinin gönlünde taht kurmuştur.







18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Hayal Kahvesi Bursa



Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59



Başlangıç Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Çelik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır