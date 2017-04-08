Çelik
Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, 11 Şubat'ta 6: 45 KK Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, 11 Şubat'ta 6: 45 KK Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
"Ateşteyim", "Hercai", "Nazına Ölüyorum", "Bu Şehirde", "Kızımız Olacaktı" gibi 90'lı yıllardan günümüze en sevilen şarkılarıyla Çelik, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : 6: 45 KK Ankara
Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere
Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 30: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 30: 00
Kategori : Çelik
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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