Çelik

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, 11 Şubat'ta 6: 45 KK Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Çelik

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, 11 Şubat'ta 6: 45 KK Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

"Ateşteyim", "Hercai", "Nazına Ölüyorum", "Bu Şehirde", "Kızımız Olacaktı" gibi 90'lı yıllardan günümüze en sevilen şarkılarıyla Çelik, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : 6: 45 KK Ankara

Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere

Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 30: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 30: 00

Kategori : Çelik

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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