Çelebi'nin Yeni Ceo'su Belli Oldu

2016'dan beri vekaleten Çelebi Holding CEO'su olarak görev yapan Dorner, asaleten atandı.

Çelebi'nin Yeni Ceo'su Belli Oldu

2016'dan beri vekaleten Çelebi Holding CEO'su olarak görev yapan Dorner, asaleten atandı.

Kaynak: Dunya.com

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Çelebi, Su
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