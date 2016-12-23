Celaleddin Ökten Ödülleri Sahiplerini Buluyor

İmam Hatiplerin açılması için ilerleyen yaşına rağmen ciddi bir mücadele vermiş ilk kurucu müdürü ve fikir babası Celaleddin Ökten'i ve ilim davasını yeni nesillere tanıtmak ve hatırasını canlı tutmak adına düzenlenen eğitim, kültür, sanat ödülleri bu yıl ilk kez verilecek.



Danışma Kurulunca kararlaştırılan kategoriler ve teklif edilen isimler, gerekçeli şıklar içinden belirlendi. Yılın Araştırmacısı, Yılın Gençlik STK'sı, Yılın Müzisyeni, Yılın Sinema Filmi, Yılın Sporcusu, Yılın Gazetecisi gibi kategoriler başta olmak üzere toplam 20 kategorinin ödülleri 26 Aralık 2016 Pazartesi gecesi yapılacak programla sahiplerini bulacak.

Sanat, edebiyat, müzik, spor ve siyaset dünyasından isimlerin bir araya geleceği program, Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşecek.

PROGRAM: CELALEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ GECESİ

TARİH: 26 ARALIK 2016 PAZARTESi

SAAT: 19:00 – 20:00 (Kokteyl)

20:00 – 23:00 (Ödül Töreni)

YER: CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU