Celal Kılıçdaroğlu'nun Çocukları: Babamızın Ruh Sağlığı Yerinde Değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları, babalarına vasi olarak tayin edilmek istemiyle hâkimliğe başvurdu.

"RUH VE FİZİK SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Celal Kılıçdaroğlu'nun çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu, babalarının ruh ve fizik sağlığının yerinde olmadığı savunularak vasi olarak tayin edilmelerini istedi.

Kılıçdaroğlu hakkında yapılan başvuru şöyle:

Celal Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan başvurunun ardından yapılan basın açıklamasına Eski İstanbul İl Sekreteri Metin Kaya ve CHP Güngören İlçe Eski yöneticisi Serhan Doğan'da katıldı.