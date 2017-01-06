Celal Kılıçdaroğlu'na Vesayet Davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, iki oğlunun kendisine vesayet davası açmasına ilişkin, "Kendileri 10 yıldır neredeydiler? Ben FETÖ'ye karşı mücadele başlatınca mı akıllarına geldim? Bunlar, ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hareket ediyorlar. Artık çocuklarıma ne vadetti ise böyle yapmışlar." dedi.



Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu'nun ilk eşinden olan çocukları Fatih ve Atilla Kılıçdaroğlu, babalarının akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek avukatları Erhan Kılıç aracılığıyla Didim Sulh Mahkemesi hakimliğine vesayet davası açtı.



"Neden şimdiye kadar bana sahip çıkmadılar"



Celal Kılıçdaroğlu, davaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden durumdan bilgilendiğini, konuyu ilk duyduğu andan itibaren üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Kendileriyle 10 yıldır konuşmuyordum. Benim akli dengemin yerinde olmadığını söylemişler. Soruyorum, kendileri 10 yıldır neredeydiler? Ben FETÖ'ye karşı mücadele başlatınca mı akıllarına geldim? Bunlar, ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hareket ediyorlar. Artık çocuklarıma ne vadetti ise böyle yapmışlar." diye konuştu.



FETÖ'nün belediyelerden temizlenmesi için mücadelesini sürdüreceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



"Ağabeyimin talimatıyla CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay bu çocuklara ne vadettiler? Yoksa Didim Belediye Başkanı, FETÖ'den tutuklu Erkan Karaaslan'a aktardığı paraların bir kısmını da bu çocuklara mı aktardı? Neden şimdiye kadar bana sahip çıkmadılar? Bir baba olarak böyle davranmaları beni çok üzmüştür."



Avukat Erhan Kılıç da dava dilekçesinde, "Müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu'nun kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunları bulunmakta ayrıca aşırı derecede alkol düşkünlüğü, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Bu durum dinlenecek tanık beyanları ve akıl sağlığına ilişkin yapılacak sağlık kontrollerinde ortaya çıkacaktır." ifadelerinin yer aldığını belirtti.



Kılıç, "Çocukların isteği üzerine böyle bir şey başlattık. Çocukları 'Babalarının akli melekelerinin yerinde olmadığını, bunun da uzun süre devam ettiğini' bildirdi. Özellikle son zamanlarda kendisinden beklenmeyen davranışlar sergilediğini söylediler." diye konuştu.



Fatih Kılıçdaroğlu da avukatının açıklamasının aynısının kendisi için de geçerli olduğunu dile getirdi.