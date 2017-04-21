Celac Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı
El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla, Türkiye ile Latin Amerika iş birliğinin artacağını belirterek, "CELAC ile Türkiye arasındaki yakınlaşma çok önemli bir gösterge. Ortak çıkarlar doğrultusunda ticaret, turizm ve yatırım konularında birlikte ilerleceğiz.
El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla, Türkiye ile Latin Amerika iş birliğinin artacağını belirterek, "CELAC ile Türkiye arasındaki yakınlaşma çok önemli bir gösterge. Ortak çıkarlar doğrultusunda ticaret, turizm ve yatırım konularında birlikte ilerleceğiz." dedi.
CELAC Dönem Başkanı da olan Bonilla, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, uygarlıklara köprü olan dünyanın en güzel kentlerinden İstanbul'da bulunmanın anlamlı olduğunu belirtti.
Bugünün, Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler arasında kurulacak iş birliğinin ve derinleştirilecek ilişkilerin önemli bir başlangıcı olduğunu dile getiren Bonilla, koordineli şekilde çalışarak, Latin Amerika ve Karayipler ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini, toplantıda temsil edilen tüm ülkelerin bu noktada güçlü iradesinin bulunduğunu bildirdi.
Taraflar arasında daimi iş birliği mekanizmasına ihtiyacın olduğunu söyleyen Bonilla, "Buna ihtiyacımız var. Çünkü ancak bu sayede Türkiye ile CELAC arasındaki iş birliğini artırabiliriz, stratejik ortaklar olarak çalışabiliriz, ortak deklarasyonda belirttiğimiz, onayladığımız değerler ve hedefler doğrultusunda birlikte çalışabiliriz." diye konuştu.
Önemli bir adım olan ortak deklarasyon sayesinde Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin birbirine yaklaşacağını vurgulayan Bonilla, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye ile Latin Amerika arasındaki iş birliğinin artacağını göreceğiz. CELAC ile Türkiye arasındaki yakınlaşma çok önemli bir gösterge. Ortak çıkarlar doğrultusunda ticaret, turizm ve yatırım konularında birlikte ilerleceğiz. Terörle ve organize suçla mücadele, iklim değişikliğinin etkileri konusunda ortak kalkınma ile sürdürülebilir hedefler doğrultusunda birlikte çalışacağız. Deneyimlerin paylaşılması çok önemli. Türkiye'den öğrenebileceğimiz çok şey var. Latin Amerika ve Karayipler'de göç konusunda, öğrenilebilecek çok şey var. Latin Amerika ve Karayipler'e bakıldığında göçün her zaman önemli bir konu olduğunu görüyoruz. Hem geçiş hem de hedef ülke olarak... Türkiye için de göç konusu çok önemli. Bu konuda belli deneyimler paylaşılabilir."
İkili ve küresel konularda yapılabilecek çok fazla iş birliğinin olduğunu dile getiren Bonilla, global konularda tarafların ortak vizyon sergilediklerini belirtti.
Bonilla, "Türkiye bizim bölgemize her zaman için yakın olmalı. Çünkü burada çok güzel örnekler görüyoruz. Bunun olabilmesi için de daimi bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu halklarımız için çok yararlı olacak." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, CELAC Dörtlüsü üyesi Dominik'in Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, Guyana'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Carl Barlington Greenidge ile Ekvador'un Dışişleri Bakanlığı Afrika, Asya ve Okyanusya Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Lourdes Puma da katılıyor.
Açılış konuşmalarının ardından, toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının sonunda, Bakan Çavuşoğlu, konuklarla aile fotoğrafı çektirdi.
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu
Batı yarım kürede bulunan ABD ve Kanada hariç 33 devleti çatısı altında toplayan CELAC'ın kuruluş fikri, Türkiye'nin özel davetli olarak katıldığı, 2010'da Meksika'nın Cancun şehrinde düzenlenen 23. Rio Grubu Zirvesi'nde ortaya atıldı.
Siyasi diyalog ve iş birliğinin derinleştirilip bölge sorunlarının ele alınması amacıyla 2011'de kurulan, daimi sekretaryası bulunmayan örgüt, bir önceki, mevcut ve bir sonraki dönem başkanlarından oluşan üçlü mekanizmayla yönetiliyordu ancak Karayip Topluluğu dönem başkanının da yönetime katılmasıyla CELAC dörtlü mekanizma halini aldı. Örgütün dönem başkanlığını 2015 sonuna kadar Ekvator, 2016'da Dominik Cumhuriyeti, 2017'de de El Salvador üstlendi.
CELAC'ın temel karar ve yönetim organı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yılda bir kez dönem başkanı ülkenin ev sahipliğinde toplanıyor.
Ayrıca, dışişleri bakanları ve ulusal koordinatörler ve ilgili ihtisas kuruluşları temsilcilerinin toplantılarında alınan kararlar uygulanıyor.