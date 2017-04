Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğunun (CELAC), Karayipler ve Latin Amerika bölgesini bir barış alanı haline getirme yolundaki çabalarını takdirle karşıladıklarını ve Türkiye olarak bu çabaları desteklediklerini belirtti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen CELAC Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile CELAC dörtlüsü arasında diyalog ve işbirliğinin kurumsallaştırılması için büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Bu çerçevede bugün Türkiye - CELAC İşbirliği Daimi Mekanizması kurulmasına dair ortak deklarasyonun imzalanmasından dolayı memnun olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, ortak deklarasyon sürecini başlatan bir önceki dönem başkanı Dominik'e ve diğer üyelere teşekkür etti.



Toplantıda, ikili, bölgesel ve çok taraflı konuları kapsamlı şekilde ele alacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak CELAC'ı oluşturan 33 ülkenin her biriyle ikili düzeyde ilişkilerimizi her alanda güçlendirme iradesine sahibiz, çabalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik temsil ağının son 7 yılda iki katına çıktığını vurgulayarak, THY'nin bölgede 6 noktaya doğrudan uçuş yaptığını, bu sayıyı artırmak için çalışmaların devam ettiğini anlattı.



TİKA'nın Meksika ve Kolombiya'da iki bölgesel ofis açtığını anımsatan Çavuşoğlu, kültür alanında ise Yunus Emre Enstitüsünün ilk aşamada Brezilya, Meksika ve Venezuela'da kültür merkezi açmak için çalıştığını belirti.



Mevcut potansiyeli, taraflar arasındaki ekonomik ilişkileri karşılıklı yarar sağlayacak şekilde harekete geçirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Potansiyelimizin gerisinde olduğumuzu biliyoruz. Bu potansiyelden istifade etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Terörizmden düzensiz göçe, yoksulluktan iklim değişikliğine uzanan güncel ve küresel sorunları da değerlendireceklerini söyleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"CELAC'ın Karayipler ve Latin Amerika bölgesini bir barış alanı haline getirme yolundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz ve Türkiye olarak destekliyoruz. Dünyanın her yerinde Türkiye olarak insani ve girişimci bir dış politika izliyoruz. İşbirliğimizin küresel düzeyde olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz. Türkiye statü elde ettiği kuruluşlarla ilişkilerini çok dinamik şekilde sürdürüyor. Latin Amerika, Karayipler bölgesiyle ve CELAC ile birlikte ilişkileri bundan sonra daha da güçlendirmek için kazan-kazan formülüyle çaba sarf edeceğiz. Kat ettiğimiz mesafe çok önemli, bunu yeterli bulmuyoruz, çok daha iyisini hep birlikte başarabiliriz."