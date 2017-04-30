Çekya Takımı, Türkiye'de Hayatını Kaybeden Rajtoral İçin Pankart Açtı
Çekya Ligi'nde Viktoria Plzen, Dukla Prag'la oynadıkları maçta geçtiğimiz günlerde intihar ederek hayatını kaybeden Gaziantepsporlu Rajtoral için pankart açtı.
Çekya Ligi'nde dün Viktoria Plzen, sahasında Dukla Prag'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip mücadeleyi Milan Petrzela ve Marek Bakos'un penaltıdan attığı golle 2-0 kazanırken, maçta geçtiğimiz günlerde intihar ederek hayatına son veren Gaziantepsporlu Rajtoral unutulmadı.
PETRZELA, GOLÜ RAJTORAL'E ARMAĞAN ETTİ
Plzen taraftarları eski oyuncuları için hazırladıkları koreografiyle maça damga vururken, ev sahibi takım adına ilk golü kaydeden Petrzela attığı golü Rajtoral'a armağan etti.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Petrzela, "Rajto'nun anısında çıktığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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