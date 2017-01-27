Çekya'nın Gündemi "Ayrımcılık"

Çekya'da internet sayfasında "sığınmacılara hizmet vermiyoruz" yazısı yazan restorana 60 bin Çekya korunası (9 bin 200 Türk lirası) para cezası verildi.



Güney Moravya Bölgesi Ticaret Müfettişliği Müdürü Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, Güney Moravya bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranın, internet sayfasında "sığınmacılara hizmet vermiyoruz" yazısından dolayı üç aylık kazancı olan 60 bin Çekya korunası ile para cezasına çarptırıldığını açıkladı.



Güney Moravya Bölgesi Ticaret Müfettişliği Sözcüsü Jirí Frölich ise açıklamasında, aynı restoranın geçen yıl da "Restoranımızda sığınmacılara yemek yapmıyoruz. Stop İslam" gibi kanuna aykırı, asılsız ve ayrımcı reklam metninden dolayı ceza aldığını belirtti.



Diğer yandan, Çekya'da bir mahkeme, başörtüsü nedeniyle hemşirelik okulunda ayrımcılığa maruz kaldığını ileri süren Somalili bir öğrencinin şikayetini reddetti.



Prag 10. Bölge Mahkemesi, Somali vatandaşı Ayan Jamaal Ahmednuur'un özür ve yaklaşık 2 bin 372 dolar (60 bin koruna) tazminat talebini, ayrımcılık yapıldığına dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.



Okul yönetimi, Ahmednuur'un, zaten öğrenci olmak için gerekli belgeleri sunmadığını dolayısıyla ayrımcılığın söz konusu olmadığını savundu.



Şikayetin reddedilmesi, bazı siyasetçiler dahil Müslüman karşıtı eylemciler tarafından memnuniyetle karşılandı.



Çekya kanunları, genel olarak başörtüsünü yasaklamıyor.