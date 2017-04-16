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Çekya Mülteci Kabul Etmeyek
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Çekya Mülteci Kabul Etmeyek

Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Çekya Mülteci Kabul Etmeyek

Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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