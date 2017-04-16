Çekya Mülteci Kabul Etmeyek
Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.
Çekya, AB'nin sığınmacıları üye ülkeler arasında dağıtımında uygulamak istediği kota sistemi kapsamında sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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