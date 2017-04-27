Çeküd'den Başkan Duruay'a Teşekkür Ziyareti

Gölbaşı Çevre, Eğitim ve Kültür Derneği (ÇEKÜD) yöneticileri, '5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na desteklerinden dolayı, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Duruay'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Gölbaşı ÇEKÜD Başkan Vekili Osman Sağ ve ÇEKÜD yöneticileri Hakan Güleç, Ali Çetin Yılmaz, Mustafa Özdemir ile Gölbaşı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Özüdoğru da hazır bulundu.



Gölbaşı ÇEKÜD Başkan Vekili Osman Sağ, Başkan Duruay'a 5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında Gölbaşı Belediyesinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. - ANKARA