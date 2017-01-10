Ayna Karşısında Çektiği Selfie Twitter'da Olay Oldu

ABD'nin Louisiana kentinde yaşayan Alyssa Bordelon siyah şık bir elbiseyle ayna karşısına geçerek bir fotoğrafını çekti ve Twitter üzerinden paylaştığı kareye şu notu düştü: "Akşam yemeğine gidiyorum çünkü bu elbiseyi giymek için bir nedene ihtiyacım vardı."

4 BİN 585 KEZ RETWEET EDİLDİ

22 Aralık tarihinde paylaşılan bu fotoğraf bugüne kadar 4 bin 585 kez retweet edildi, 9 binden fazla beğeni aldı. Ancak selfie'nin bu kadar büyük gürültü koparmasının nedeni Bordelon'un elbisesinin güzelliği değil, fotoğrafın çekildi odanın dağınıklığıydı.

Twitter kullanıcıları bu karmaşa karşısında kelimenin tam anlamıyla delirdi. Kullanıcılar fotoğrafın belli noktalarına zoom yaparak dağınıklığın içindeki en anlamsız objeyi bulma yarışına girdi.

Bir kullanıcı yere saçılmış şekerlemeye dikkat çekerken, bir diğeri ise yerdeki kahverengi şeyin fare olduğunu iddia etti.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Binlerce yorumla karşı karşıya kalan Bordelon, "Bana odamı toplamamı söylüyorsunuz ama bu sizi hiç ilgilendirmez. Dağınık olduğum için bana mide bulandırıcı, işe yaramaz biri olduğumu söylemeyin." diyerek tepki gösterdi.

Bununla yetinmeyen genç kadın krizi fırsata çevirmeye karar verdi. Independent gazetesinde yer alan habere göre Bordelon, GoFundMe sitesinde kampanya açarak, insanlardan kendisine temizlikçi tutması için para yardımı yapmasını istedi. Bu sayde 65 dolar toplayan genç kadın, kampanyayı sona erdirdi.



