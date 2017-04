Alaplı İlçesinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından onaylanan "Çekmene Can Veren Has Eller" Projesi'nin açılışı yapıldı.



Hasanlı Köyü Muhtarı ve Hasanlı Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneği Başkanı Recep Tufan, Alaplı Küçük Kaymaz Köyü İlkokulunda düzenlenen açılışta, açılan kumaş fabrikaları ile dokuma kültürünün unutulduğunu söyledi.



Projede emeği olan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Tufan, "Biz bu proje ile unutulmuş olan geleneksel kültürümüzü hatırlatmayı ve kadınlarımızı tüketici durumundan üretici durumuna getirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesile ile Çekmene Can Veren Has Eller Projesi'nde 26 bayan kursiyerimiz, geçmişte ninelerimizin dokuduğu tezgahların başına geçerek bu kültürü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da yapılan projeyle kadınların, unutulmaya yüz tutan çekmen bezine yeniden hayat verdiğini belirtti.



Konuşmaların ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, dokuma tezgahın başında çekmen bezi dokudu.