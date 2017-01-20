Çekmene Can Veren Has Eller" Projesi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'nun "Çekmene Can Veren Has Eller" konulu projenin ortağı olduğu bildirildi.



Alaplı MYO Müdürü Yardımcı Doç. Dr Rıfkı Henden, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca desteklenen Hasanlı Köyü Merkez Mahallesi Kalkındırma Derneğinin hazırladığı "Çekmene Can Veren Has Eller" konulu projenin ortağı olduklarını söyledi.



Proje katılan kadınlara eğitim verileceğini ifade eden Henden, şöyle konuştu:



"Projenin amacı yok olan değerlerin yeniden kazanılması, kadınların iş gücü piyasasına katılımının yükseltilmesi ve kadın istihdamının arttırılmasıdır. Proje kapsamında yaşları 18 ila 55 arasında değişen işsiz ve dar gelirli 37 kadına eğitim verilerek kadınların meslek sahibi olmaları ve iş gücüne katılımları sağlanacaktır."