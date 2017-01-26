Çekmeköy'de Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Yol Açtı

İSTANBUL DHA



İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cep telefonu kamersına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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CEP TELEFONU KAMERASI



karla kaplı yolda birbirine çarpna araçlar