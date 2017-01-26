Çekmeköy'de Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Yol Açtı

İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu.

Çekmeköy'de Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Yol Açtı

İSTANBUL DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cep telefonu kamersına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

karla kaplı yolda birbirine çarpna araçlar

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