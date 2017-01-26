İSTANBUL DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cep telefonu kamersına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU KAMERASI
karla kaplı yolda birbirine çarpna araçlar
Çekmeköy'de Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Yol Açtı
İSTANBUL DHAİstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu.
İSTANBUL DHA
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