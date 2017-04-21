Çekmeköy'de Anlamlı 23 Nisan
Çekmeköy Belediyesi bu yıl da Çekmeköylü çocuklarla el ele verip anlamlı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına imza attı.
Çekmeköy Belediyesi bu yıl da Çekmeköylü çocuklarla el ele verip anlamlı bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına imza attı.
Çekmeköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna uygun olarak Çekmeköylü çocuklarla el ele verdi ve ortaya anlamlı bir kutlama mesajı çıkardı. 23 Nisandan yaklaşık 1 ay önce çeşitli iletişim kanallarıyla duyuru yapan Çekmeköy Belediyesi'nin çağrısına yüzlerce çocuk geri dönüş yaptı. Çocuklar çektikleri Türk Bayraklı fotoğrafları belediye ekiplerine ulaştırdı. Ekipler bu fotoğrafları Türkiye haritası üzerine yerleştirerek "Bu Vatan Size Emanet Çocuklar" sloganıyla bir görsele dönüştürdü. Ülkedeki birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için böyle bir çalışma yapıldığını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'lü çocukların duyarlılığının takdire şayan olduğunu söyledi. - İSTANBUL