Çek Düzenlemede Yeni Tebliğ
Türkiye Bankalar Birliğinin "Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Bankalar Birliğinin "Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak: Dunya.com
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