Çek 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Karikatür Atölyesi
14 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-20 Nisan 2017Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Halk EviMekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 14.
14 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-20 Nisan 2017
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi
Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)
Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Kategori : ÇEK 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Karikatür Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io