Çek 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Karikatür Atölyesi

14 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-20 Nisan 2017Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Halk EviMekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00Bitiş Saati : 14.

Çek 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Karikatür Atölyesi

14 Nisan 2017 Cuma, 19.00, Konak KültüreviSergileme Süresi: 21-20 Nisan 2017

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Halk Evi

Mekan Adresi : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No: 2 A/ 2 B Blok (Vergi Dairesi karşısı)

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Kategori : ÇEK 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu Karikatür Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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