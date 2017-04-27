ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal'dan 28 Nisan açıklaması

Çimento sektöründe kaza sıklığı yüzde 30, ağırlığı yüzde 60 azaldı

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "ÇEİS üyesi çimento şirketleri son 10 yılda iş sağlığı ve güvenliğine 145 milyon TL yatırım yaptı. Sadece ÇEİS olarak son 10 yılda yaptığımız yatırım ise 6 milyon TL'yi buldu. Sektör olarak hedefimiz sıfır iş kazası" dedi.

Kaza sıklığı yüzde 30, ağırlığı yüzde 60 azaldı

ÇEİS olarak 32 üye şirkete ait 63 fabrikayla Türk çimento sektörünün yüzde 98'ini temsil ettiklerini belirten Tufan Ünal şöyle konuştu:

"Son 10 yılda Türk çimento sektörü olarak klinker üretim kapasitemiz yüzde 90, sektördeki çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu artışa rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 30, kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 60'lık bir düşüş sağladık."

Çimentocular iş sağlığı ve güvenliğinde tüm sektörlere örnek olacak

Şimdiye kadar belki de hiçbir sektörün atmadığı bir adımı attıklarını da sözlerine ekleyen Tufan Ünal şunları söyledi:

"Üye şirketlerimize ait tüm fabrikalarda dünyanın lider iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarından British Safety Council işbirliğiyle denetim yaptırdık. Sendika tarihimizin en yüksek bütçeli projesiyle, sanırım bir ilke imza atarak, kendi kendimizi denetledik. Tüm üye fabrikalarımızdaki denetimler yeni tamamlandı. Mayıs ayında sektör raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Amacımız Türk çimento sektörü olarak tüm sektörlere örnek olmak."

İş Sağlığı ve Güvenliği tiyatro oyunu ile anlatılıyor

Sektörün İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü daha da geliştirmeyi hedefleyen ÇEİS, 2013 yılından bu yana üye şirket fabrikalarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik tiyatro oyunları sahneliyor. Tiyatro serisinin yeni oyunu "Bize bi'şey oldu abi"nin ilk gösterimi 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde İstanbul'da yapılacak ve oyun tüm çimento fabrikalarını dolaşacak. ÇEİS, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verdiği eğitimler ve hazırladığı projelerle alt işveren ve yüklenici firmaların çalışanlarının da gelişimine destek oluyor.

Sendikamız tarafından iki ayda bir çıkarılan Çimento İşveren Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısını, iş sağlığı ve güvenliğine ayırdık. Dergide, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki akademisyen ve uzmanların yazılarının yanı sıra konuyla ilgili Yargıtay kararları da yer alıyor.