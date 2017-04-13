Cedi Osman: "Gönlüm 3 Takımın da Dörtlü Final'de Olmasından Yana"

SÜHA GÜR - Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Cedi Osman, THY Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenmek için gerçek performanslarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi.



Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılarda hazırlıkların oldukça iyi gittiğini belirten Cedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan temsilcisi karşısında turu geçme şanslarının olduğunu dile getirdi.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları son 2 maç ile THY Avrupa Ligi'nde normal sezonunun son mücadelesinde Real Madrid ile yaptıkları karşılaşmalarda 100'er sayı yediklerini ve bunun kendileri açısından beklenmedik bir durum olduğunu bildiren Cedi, "Bu süreçte savunma açısından çok kötü oynadığımız maçlar oldu. Olympiakos mücadelesine 1 haftalık bir süreç var. Sonuçta play-off oynayacağız. O maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şansımızın da olduğunu düşünüyorum. Son 3 maça kadar oldukça iyi bir basketbol oynuyorduk. Olympiakos maçına kadar toparlanacağımızı düşünüyorum. Olympiakos'u yenmek istiyorsak, gerçek performansımızı göstermek zorundayız." diye konuştu.



"Perasovic'in oyun tarzı bize uyuyor"



Cedi Osman, Anadolu Efes'in Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic'in oyun tarzının takıma çok uygun olduğunu ifade etti.



Sezon içerisinde inişler ve çıkışlar yaşanmasının gayet doğal olduğunu vurgulayan Cedi, takımdaki herkesin Hırvat başantrenörün oyununa uyum sağladığını belirtti.



Oyuncuların birbirleriyle oynarken keyif aldığını ve bunun takım olgusunda çok önemli olduğunu aktaran Cedi, şöyle konuştu:



"Artık tam anlamıyla bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Antrenörümüz Perasovic'in oyun tarzı bize çok uyuyor. Atletik bir takımız ve koşmayı çok seviyoruz. O yüzden bu bizim için büyük bir artı. Perasovic, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok büyük işler başardı. İnşallah bu sene de beraber önemli işlere imza atarız."



"Altın madalya kazanmak istiyoruz"



Cedi Osman, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediklerini söyledi.



Türk basketbolcuların takımlarında çok fazla süre almadığını hatırlatan 22 yaşındaki basketbolcu, buna rağmen yaza nasıl hazırlanacaklarının daha önemli olduğunu vurguladı.



Önlerinde uzun bir süreç olduğunu hatırlatan Cedi Osman, şöyle devam etti:



"Kendi taraftarımız önünde oynayacağımız turnuvada çok büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Şampiyonanın Türkiye'de olması bizim için büyük bir şans. 2010'da zaten ikinciliğimiz var ama biz bunu aşarak altın madalya kazanmak istiyoruz. Tabiki bunu konuşmak için erken. Adım adım ilerleyeceğiz. Grubumuz gayet iyi. Sırbistan ve Rusya gibi zorlu rakiplerimiz olacak ama taraftarımızla bunu aşacağımızı düşünüyorum."



"Gönlüm 3 takımın da final four'da olmasından yana"



THY Avrupa Ligi'nde çeyrek finale 3 Türk takımın kaldığını hatırlatan Cedi Osman, "Gönlüm 3 takımın da final four'da olmasından yana." dedi.



Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın en iyi taraftarlarından birine sahip olduğunu işaret eden Cedi, sarı-lacivertlilerin kuruduğu iyi kadroyu koruduğuna dikkati çekti.



Cedi Osman, Darüşşafaka Doğuş'un, play-off'ta karşılaşacağı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda mağlup ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Üç Türk takımı da son sekize kalmış durumda. Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş basketbol taraftarına sahip. Onlar bize çok yardımcı oluyor. Eminim ki final-four'a kim kalırsa kalsın, Sinan Erdem tam anlamıyla dolu olacaktır. Bu konuda hiç bir şüphem yok. Tabiki de gönlüm 3 takımında final-four'da olmasından yana. Fenerbahçe'nin Panathinaikos deplasmanı onlar için zor olacaktır ama Fenerbahçe her zamanki gibi oynarsa oradan rahatlıkla çıkabilir. Üç takım içinde önemli olan maça nasıl başlayacakları ve nasıl konsantre olacakları."



Olympiakos serisinde lacivert-beyazlı taraftarlara çok ihtiyaç duyacaklarını hatırlatan Cedi, Spor Toto Basketbol Ligi'yle ilgili olaraksa şunları kaydetti:



"Ligde üst üste iki maç kaybettik. Şu anda birinciliğimiz tehlikede. Fenerbahçe ile aramızda iki galibiyet var ama bu çok önemli değil. Asıl önemli olan play-off'lar başladığında göstereceğimiz performans. Her zaman oynadığımız basketbolu oynarsak çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Spor Toto Basketbol Ligi, şu anda Avrupa'nın en iyi ligi durumunda."