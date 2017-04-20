Çedaş, Yüksek Müşteri Memnuniyeti İçin Tüketicilerinin Algısını Ölçecek

Elektrik dağıtım hizmetinde odak noktasına müşteri memnuniyetini koyan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) abonelerinin talep ve önerilerini belirlemek üzere algı araştırması başlatıyor. Sivas Sosyal Araştırmalar Merkezi (SİSAM) aracılığıyla yapılacak araştırma sonrasında elde edilecek veriler, ÇEDAŞ'ın yatırım ve şebeke çalışmalarına yön verecek. Şirket aynı zamanda bugüne kadar yaptığı yatırım ve sosyal sorumluluk projelerinin tüketici nezdinde yansımalarını da ölçmüş olacak.



Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki 52 bin kilometrekarelik alanda elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ müşterilerinin talepleri belirlemek ve karşılaşılan sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek adına yeni bir çalışmaya daha imza attı. Mayıs 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirilen elektrik dağıtım şirketleri sektör toplantısında ön plana çıkan müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik uygulamaları sürdüren ÇEDAŞ, hizmet verdiği 920 bin aboneye daha kaliteli hizmet vermek için algı araştırması yapmak üzere çalışma başlattı.



Müşteri memnuniyetini artırıcı veri elde edilecek



Bu kapsamda bölgede yaptığı titiz ve objektif araştırmalar ile kamuoyunun nabzını tutarak kamuoyu algısını en iyi şekilde ölçen SİSAM ile bir anlaşma yapan ÇEDAŞ, tüketicilerine yönelik düzenleyeceği araştırma ile müşteri memnuniyetini daha da artıcı ve iyileştirici aksiyonlar için veriler elde edecek. Hizmet bölgesindeki aboneleri, tüketici gruplarına ayırdıktan sonra müşteri algısını en doğru şekilde ölçecek örneklem üzerinden araştırma ve çalışmalarına başlayacak olan ÇEDAŞ, araştırma sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda yatırım ve şebeke çalışmalarına yön verecek. Özelleştirme süreci sonrası yaptığı teknolojik yatırım atağına hız veren ÇEDAŞ, yapacağı çalışma ile aynı zamanda yatırımları, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, Alo 186 Çağrı Merkezi ve WhatsApp İhbar Hattı gibi projelerinin tüketiciler nezdinde yansımalarını da ölçmeyi hedefliyor.



"Bu çalışma projelerimizde yol gösterici olacak"



ÇEDAŞ'ın müşteriler ile birebir iletişim sağlamayı, ihtiyaç ve talepleri yerinde çözmeyi hedeflediğini dile getiren Genel Müdür Ahmet Sait Akboğa,"Hizmet bölgemizde başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve farklı tüketici grupları ile sık sık bir araya geliyoruz. Yaptığımız görüşmeler ve toplantılarda gerek yerel yönetimlerin gerekse tüketicilerimizin elektrik dağıtımı ile ilgili talep ve sorunlarını dinliyoruz. Bu toplantı ve görüşmelerde aldığımız notlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek daha kaliteli bir elektrik dağıtım hizmeti vermek için planlamalar yapıyoruz. SİSAM ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda ise hem şirketimizin müşterilerimiz nezdindeki algısını ölçmeyi hedefliyoruz hem de onların talep ve beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Aynı zamanda yapacağımız araştırmadan elde edilecek veriler ve sonuçların tüketicilerimizin memnuniyetini daha da artırıcı çalışma ve projelerimiz için yol gösterici olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS