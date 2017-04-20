Çedaş, Tüketicilerinin Algısını Ölçecek

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), müşterilerinin talepleri belirlemek, karşılaşılan sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek, abonelerinin talep ve önerilerini belirlemek için algı araştırması başlatacak.



ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ÇEDAŞ, hizmet verdiği 920 bin aboneye daha kaliteli hizmet vermek için "algı araştırması" yapmak üzere çalışma başlattı.



Sivas Sosyal Araştırmalar Merkezi (SİSAM) aracılığıyla yapılacak araştırma sonrasında elde edilecek veriler, ÇEDAŞ'ın yatırım ve şebeke çalışmalarına yön verecek.



Şirket aynı zamanda bugüne kadar yaptığı yatırım ve sosyal sorumluluk projelerinin tüketici nezdinde yansımalarını da ölçmüş olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, hizmet bölgelerinde başta yerel yöneticiler olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı tüketici gruplarıyla sık sık bir araya geldiklerini belirtti.



Yaptıkları görüşme ve toplantılarda gerek yerel yönetimlerin gerekse tüketicilerin elektrik dağıtımıyla ilgili talep ve sorunlarını dinlediklerini aktaran Akboğa, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Bu toplantı ve görüşmelerde aldığımız notlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek daha kaliteli bir elektrik dağıtım hizmeti vermek için planlamalar yapıyoruz. Yapacağımız araştırmadan elde edilecek veriler ve sonuçların tüketicilerimizin memnuniyetini daha da artırıcı çalışma ve projelerimiz için yol gösterici olacağını düşünüyoruz."