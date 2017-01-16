Çedaş, Ted Koleji Öğrencilerine Enerji Tasarrufunu Anlattı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) 'Enerji Tasarrufu Haftası' etkinlikleri çerçevesinde TED Koleji öğrencilerine enerji tasarrufunu anlattı.



ÇEDAŞ, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü 'Tasarruf Ediyorum' projesi kapsamında Sivas TED Koleji öğrencilerine 'Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri' konulu eğitim semineri verdi. Seminerde öğrencilere, üretimden tüketime kadar evde, okulda ve hayatın her alanında, günlük yaşam konforundan herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanımı anlatıldı. Slayt eşliğinde öğrencilerin bilgilendirildiği seminerde enerji tasarrufu konulu video gösteri ile öğrencilere anlatılan bilgiler pekiştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, alanında uzman ÇEDAŞ personelleri ise öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Eğitim semineri hakkında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, enerji tasarrufunun, enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesi ile yapılabildiğini söyledi.



Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynakların hızla tükendiğine dikkat çeken Akboğa, "Ülkemizde son yıllarda rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artsa da, enerji temini için ayırdığımız bütçe hala ülkemizin en büyük giderlerinin başında gelmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olmamız dış ticaret açığımızın da artmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.



Akboğa, dışarıdan alınan enerjinin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturması nedeniyle, enerji tasarrufunun bir zorunluluk değil refah seviyesi yüksek ve ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini belirtti.



Gelişmiş ülkelerde enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmanın sosyal bir sorumluluk olarak hayata geçirildiğini aktaran Akboğa,"Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçtik." şeklinde konuştu. - SİVAS