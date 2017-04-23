Çedaş'tan "Kuvvetli Rüzgar" Tedbirleri

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) bazı tedbirler aldığı bildirildi.



ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekarelik alanda 920 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunların yaşanmaması için personel izinlerini iptal ederek hafta sonuna özel vardiya planlaması yaptı.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmini doğrultusunda hafta sonu fırtına ve rüzgardan dolayı enerji kesintisini minimize etmek adına tedbirler aldıklarını belirterek, "Üç il ve 40 ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ederken hafta sonu rüzgar ve fırtına uyarısı nedeniyle daha önce oluşturduğumuz ilave 14 bölgede görevli bakım personelinin de arızalara müdahale edebileceği şekilde 7/24 mesai planlamasını yaptık." ifadesini kullandı.



Birçok bölgede bina çatılarının şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasından dolayı enerji hatlarına zarar verdiğini aktaran Akboğa, "Kuvvetli rüzgarın sürdüğü anlarda dahi arıza ekiplerimiz birçok noktada kopan havai hatların onarımına büyük çaba sarf ediyor. İnsanların kuvvetli rüzgar yüzündün yolda yürümekte dahi güçlük çektiği anlarda, personelimiz metrelerce yükseklikteki direklerde arızaların giderilmesine çalışıyor. Arızaların giderilmesi amacıyla canla başla sahada çalışan personelimizi canı gönülden kutluyorum. Amacımız öncelikle müşteri memnuniyetinin sağlanarak kaliteli ve kesintisiz bir elektrik arzının sağlanması." açıklamasında bulundu.



ÇEDAŞ iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanacağını ifade eden Akboğa, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'ndan talep ve şikayetlerini görüntülü, sesli ve yazılı olarak iletmeleri durumunda, arızaların ve sorunların saha çalışanlarınca anında görüldüğünü ve müdahale edildiğini belirtti.



Akboğa, ayrıca vatandaşların olumsuz hava koşulları düzelinceye kadar kullanmadığı elektrikli ev eşyalarını prizden çekerek tedbir almaları yönünde uyarıda bulundu.