Çedaş'tan "Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri" Semineri

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), "Enerji Tasarrufu Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas TED Koleji öğrencilerine "Enerjide Tasarruf ve Yöntemleri" konulu seminer verdi.



ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen "Tasarruf Ediyorum" Projesi kapsamında TED Kolejinde seminer düzenledi.



Üretimden tüketime kadar evde, okulda ve hayatın her alanında, günlük yaşam konforundan herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanımının anlatıldığı seminerde, slayt ve video gösterisiyle öğrencilere tasarrufun önemi vurgulandı.



Seminerde uzman ÇEDAŞ personeli öğrencilerin sorularını yanıtladı.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, enerji tasarrufunun, enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve israfın önlemesiyle yapılabildiğini söyledi.



Her geçen gün artan enerji ihtiyacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal kaynakların hızla tükendiğine dikkat çeken Akboğa, şunları kaydetti:



"Ülkemizde son yıllarda rüzgar, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artsa da enerji temini için ayırdığımız bütçe hala ülkemizin en büyük giderlerinin başında gelmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olmamız dış ticaret açığımızın da artmasına neden olmaktadır. Enerjimizi verimli kullanmalıyız. Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçtik."