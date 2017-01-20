Çedaş'tan 'Enerji Yönetimi' Semineri

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda enerji savurganlığının önlenmesi, enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla Medicana Sivas Hastanesi'nde 'enerji yönetimi' konulu eğitim semineri verdi.



Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen seminere ÇEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastane yöneticileri ve personeli katıldı. ÇEDAŞ Kalite ve İnovasyon Yöneticisi Yunus Emre Konan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerji kaynaklarının hızla tükendiğini belirterek bu kaynaklara yönelik talebin artması nedeniyle Türkiye'nin enerji kaynaklarının kullanımında yüzde 70 oranında dışa bağımlı olduğunu, bu durumun da enerji verimliliğinin önemini artırdığını söyledi.



Enerji verimliliğinde en önemli faktörün enerji tasarrufu olduğuna dikkat çeken Konan,"Genellikle enerjinin az kullanılması veya iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir" ifadelerini kullandı.



Enerji tüketiminin dağılımı incelendiğinde toplam tüketiminin yüzde 37'sini binaların oluşturduğunu ifade eden Konan, araştırmalara göre kamu ve hizmet binalarının tüketimin en yüksek olduğu alanlar olduğuna dikkat çekti.



Enerji tüketiminin yüksek olduğu kamu ve hizmet binalarında enerji tasarrufu potansiyelinin de çok yüksek olduğunu vurgulayan Konan,"Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki hizmet binalarında yıllık enerji tüketimi metrekarede 200 KWH olarak gerçekleşirken bu değer, tüketimi daha da düşürmek için çok ciddi önlemler almaya devam eden Avrupa ülkelerinde 100 KWH olarak seyretmektedir. Bu değeri ülkemizde kabul edilebilir seviyelere çekmede ilk adım olarak 'enerjimizi yönetmekle' başlayabiliriz. Yani binaların enerji analizinin ardından ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer enerji kalemlerinin belirlenip problem olan sistemler ve bina kabuğu için enerji tüketimini azaltıcı önerilerle birlikte fizibilitenin ortaya konması ve alınacak tedbirlerle enerji tüketiminin azaltılması, ayrıca bina enerji tüketiminin tamamının veya bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasıyla fosil yakıt kullanımını azaltarak hem sürdürülebilirliği sağlar hem de çevresel etkilerin azaltılmasına ciddi anlamda katkıda bulunabiliriz" şeklinde konuştu. - SİVAS