Çedaş'ta Yoğun Mesai

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kesintisiz enerji temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 52 bin kilometrekarelik hizmet bölgesindeki 40 ilçe ve 55 beldede teyakkuz halinde olan ÇEDAŞ ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarında arızalara müdahale etmek için yoğun çaba gösteriyor.



Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kırsal bölgelerde buz yükü ve fırtına nedeniyle oluşan arızaların bulunduğu yerlere ulaşmakta güçlük çeken ekipler, kar makineleri ile ulaşabildikleri bölgelerde arızalara anında müdahale ediyor.



ÇEDAŞ'ın kış dönemi Acil Eylem Planı kapsamında 15 bölgede oluşturduğu 60 kişilik özel ekip sayesinde arızalara 7 gün 24 saat müdahale edilerek, enerji kesinti süreleri minimum seviyelere düşürülüyor.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şehir merkezi ve kırsalda yaşanan arızalara karşı anında müdahale edebilecek şekilde teyakkuzda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Kış mevsimi öncesi oluşturduğumuz, 60 kişilik özel ekibimiz her an müdahaleye hazır. Ekiplerimiz, zorlu doğa ve arazi koşullarında canla başla mücadele ederek müşterilerimizin memnuniyeti ve enerjisiz kalmaması için yoğun çaba gösteriyor. Özellikle kırsalda zorlu doğa koşulları ile mücadele etmek zorunda kalan ekiplerimiz arazi araçlarının gidemediği bölgelere kar makineleri ile kar makinelerinin ulaşamadığı bölgelere ise yaya olarak gitmek zorunda kalıyorlar. Dondurucu soğuklarda yerden yaklaşık 20-30 metre yüksekte çalışma yapan ekiplerimiz, müşterilerimizin enerjisiz kalmaması için çalışıyor. İnsanların olumsuz hava koşulları nedeniyle dışarı dahi çıkmakta zorlandığı şu günlerde dondurucu soğuklarda sahada çalışan tüm personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."