Çedaş Genel Müdürü Akboğa'dan Hastaoğlu'na Ziyaret

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Sivas Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akboğa ziyarette yaptığı konuşmada, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirtti.



Akboğa, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve teknolojik yatırımlarla Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde örnek bir dağıtım şirketi olmayı hedeflediklerini ve tüketici memnuniyetini öncelik kabul eden bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, Sivas'a yapılan ve yapılacak olan teknolojik yatırımlar hakkında Hastaoğlu'na bilgi verdi.



Hastaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas'a yapacakları yatırımlardan dolayı Genel Müdür Akboğa ve ekibine teşekkür etti.



Ziyarette, ÇEDAŞ Perakende Genel Müdürü Yalçın Tekin, İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Muhasebe ve Finans Direktörü Sinan Polat, Sistem İşletme Direktörü Özgür Alparslan ile Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri Tarın Günhan ve Hilmi Gül de hazır bulundu.