Çedaş, 600 Personelle Görev Başında

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) 16 Nisan seçim gününün sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla İl Merkezlerinde oluşturduğu kriz merkezlerini online olarak takip ediyor.



Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekarelik alanda 920 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ anayasa değişikliği halk oylaması sırasında ve sonrasında elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunlar yaşanmaması için özel çalışma başlattı. ÇEDAŞ, bir yandan referandum gününde tüm izinleri kaldırıp arıza ve kesintilere karşı sahadaki eleman sayısını artırırken diğer yandan da enerji arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için başta hizmet bölgesindeki Yüksek Seçim Kurulları ve Valilikler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak azami ölçüde gerekli tedbirleri aldı.



ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Bugün yapılan seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması amacıyla üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Sivas, Tokat ve Yozgat illerimizi online olarak takip edebileceğimiz kriz merkezleri oluşturduk, bölgemizde sorun yaşanmaması için bütün tedbirleri aldık. Personel izinlerinin iptal edilmesinin yanı sıra ilave personellerle ekiplerimizi güçlendirdik. Enerji arzına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla başta hizmet bölgemizde Yüksek Seçim Kurulu ve valilikler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağladık. 100 Merkezi kapsayan SCADA sistemi ile de bölgede yaşanabilecek kesintilere kısa sürede müdahale ediyoruz, enerji yük durumunu takip ederek anlık aksiyonlar alıyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde elektrik kesintisi yaşanmaması amacıyla günler öncesinden bütün tedbirler alındı. Dağıtım bölgelerinde oluşturulan kriz merkezleri Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan tarafından kontrol ediliyor ve yönlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak seçim günü saat 14.40 gibi canlı bağlantıyla, Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'ın kontrolünde olan TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, 21 dağıtım şirketi genel müdürleri ve sektörde bulunan diğer kurum ve kuruluşların bulunduğu kriz masası ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.



Bakan Albayrak görüşmesinde bölgelere ilişkin Müsteşar Yardımcısı Tancan'dan rapor alarak bazı dağıtım şirketi genel müdürlerini dinledi. An itibariyle Türkiye geleninde sorun olmadığının anlaşılması üzerine Bakan Albayrak sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına oluşturulan kriz merkezini yöneten bakanlık ekibine ve 7/24 kesintisiz hizmetleriyle Türk demokrasisi ve Türkiye'yi muhasır medeniyet seviyesinin ötesine ulaştırmaya çalışan, her alanda olduğu gibi enerji alanında da ortaya konulan mesaiden ötürü dağıtım bölgesi genel müdürlerine teşekkür etti. - SİVAS