Çed Toplantısında Benzin İçip Kendini Yakmak İstedi

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde özel bir jeotermal şirketi tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısında, arazide bulunan arılarının telef olduğunu iddia eden 50 yaşındaki Hadime Camız, benzin içip kendini yakmak istedi. Vatandaşların müdahale ettiği Camız, içtiği benzin nedeniyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

450 KOVANIN ARILARI TELEF OLDU

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir jeotermal şirketi, halkı bilgilendirmek amacıyla ÇED toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Hadime ve Ahmet Camız çifti, bölgedeki 450 kovandan oluşan arılarının, elektrik santrali nedeniyle telef olduğunu iddia edip, pankart açtı. Camız çifti, bu nedenle oluşan 200 bin TL civarındaki zararı ise karşılayamadığını belirtti.

BENZİNİ İÇTİ, ÇAKMAĞI ÇAKAMADAN DURDURULDU

Toplantıda ayağa kalkan Hadime Camız, elindeki şeşede bulunan benzinin bir kısmını içti, kalanını da vücuduna döktü. Camız, diğer vatandaşlar tarafından elindeki çakmağı çakamadan etkisiz hale getirildi. İçtiği benzin nedeniyle fenalaşan Camız, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Camız'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Hadime Camız'ın kocası Ahmet Camız, eşinin yaşadıklarına daha fazla dayanamadığı için bu eylemi yaptığını söyledi.