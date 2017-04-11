Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, "Minimum bürokrasiyle, maksimum kalitede ÇED raporlarının hazırlanmasını istiyoruz." dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir otelde "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi" açılış etkinliği ve ÇED Çalıştayı düzenlendi.



Öztürk, yaptığı konuşmada, etkin bir çevre yönetimi aracı olan ÇED sürecinin, şeffaf ve çok boyutlu bir yapısı bulunduğunu söyledi.



Bakanlığın ÇED ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Öztürk, "Bakanlığımızın ÇED uygulamalarıyla, halkımız karar verme sürecine dahil edilmektedir. Halkımızın değerli görüşleri ÇED sürecinde titizlikle değerlendirilmektedir. ÇED raporu almayan firmaların, sadece çevresel değil, sosyal boyutları da mutlaka ÇED sürecinde değerlendirmesini istiyoruz." diye konuştu.



ÇED firmalarının ilgili sektördeki uzmanlarla çalışması gerektiğini anlatan Öztürk, ÇED dosyaları incelenirken sadece formatına bakılmaması, çevresel ve sosyal etki analizi yapılması gerektiğini kaydetti.



Bakanlık olarak bürokrasiyi azaltmak istediklerini dile getiren Öztürk, "Minimum bürokrasiyle, maksimum kalitede ÇED raporları hazırlanmasını istiyoruz." dedi.



Sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunun bu raporlara yansıtılması gerektiğini ifade eden Öztürk, "ÇED raporlarının kalitesinin mutlak suretle geliştirilmesi ve artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Raporlar ne kadar kaliteli olursa o kadar az mahkemelerle karşı karşıya kalırız. Birincisi bu, ikincisi de ÇED'e inanç ve güven artar." değerlendirmesinde bulundu.



Sektörel bazda rehber kitapçıklar hazırlanmasının önemine değinen Öztürk, bakanlık tarafından ÇED raporlarının yayınlanması talimatı verildiğini söyledi.



ÇED firmalarının "3 ayda ÇED raporu hazırlarım" şeklindeki beyanlarını eleştiren Öztürk, bunun mümkün olmadığını, ekolojik dengenin incelenmesi için en az 1,5 yıla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.



Öztürk, "Firmalar tarafından ÇED raporları hazırlanırken özgün bilgilere ve çevresel etkilere daha çok önem verilmeli. Oturduğun yerden ÇED değil, yerine giderek ÇED raporu hazırlamalı." ifadelerini kullandı.