Cebinizde Geçersiz 184 Milyon Lira Var

Merkez Bankası kayıtlarına göre, vatandaşın cebinde alışverişte geçmeyen, tedavülden kaldırılmış 21 milyon adet banknot bulunuyor. Değeri 184 milyon liraya ulaşan geçersiz banknotlar iki yıl içinde değiştirilmezse "çöp" olacak.

7 YILDIR TEDAVÜLDEN KALKTI

Merkez Bankası, 2005 yılında TL'den 6 sıfır atmış, vatandaşın alışması için de geçici süreyle 5 yıllığına YTL (Yeni Türk Lirası) banknotları tedavüle sürmüştü. Sıfırı atılmış YTL banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinde ömrünü tamamladı, yani alışverişlerde kullanılamaz hale geldi, tedavülden çıkarıldı. Merkez Bankası, vatandaş mağdur olmasın diye tedavülden çekilen YTL banknotların 10 yıl yani 31 Aralık 2019 yılına kadar değiştirilmesi için zaman tanıdı. Ancak, sürenin bitimine kısa süre kalmasına rağmen 184 milyon liraya yakın geçersiz banknotun hâlâ piyasada olduğu belirlendi.

KUMBARALARA BAKIN

Merkez Bankası'nın yeni yayımlanan 2016 Yıllık Raporu'na göre, halen cep ve cüzdanlarımızda 1 milyar 783 milyon adet banknot bulunuyor. Bunun 1 milyar 762 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 975 bin adedi ise tedavül dışı kaldığı halde hâlâ Merkez Bankası'nda değiştirilmedi. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinde güncel TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor.

Satın alma gücü kalmadığı halde piyasada dolaşan eski paralar; 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL şeklinde sıralanıyor. Bu banknotların bir kısmının koleksiyon bir kısmının da hatıra amaçlı saklandığı belirtiliyor.

100 LİRA BOZUKLUK OLDU

Giderek tırmanan enflasyon, piyasadaki ikinci en büyük banknot olan 100 TL'yi, adeta bozuk paraya dönüştürdü. Artan enflasyonla birlikte piyasada en çok 100 TL'lik banknotlar kullanılmaya başladı. Merkez Bankası verilerine göre, tedavülde dolaşan 1 milyar 762 milyon adet banknotun yüzde 37.6'sı, yani 662 milyonu 100 TL'lik banknotlardan oluşuyor. En çok kullanılan ikinci para da 50 TL'lik banknotlar oldu. 100 ve 50 TL'lik banknotlar piyasadaki toplam banknotun yüzde 55.4'ünü, yani yarıdan fazlasını oluşturuyor. En az kullanılan para yüzde 9.3 ile 200 liralık banknotlar oldu. (SÖZCÜ)