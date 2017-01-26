Cebimiz ile Bakterileri Kontrol Edeceğiz

Giyilebilir teknolojinin gelişmesiyle vücudumuzun temel sağlık verilerini takip etmek oldukça kolaylaştı. Ama henüz vücudumuzun biyolojik sistemleri ile direkt olarak iletişime girebilen bir cihaz yok.



Gerçek şu ki, elektronik cihazlar elektrik sinyalleri ve elektromanyetik radyasyon ile iletişim kurarken, organik hücreler hormonlar ve besinlerle iletişim kuruyor; yani arada teknik bir kopukluk var. Ancak bu hafta Nature Communications tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, araştırmacılar bakterilerin elektronik sinyalleri algılamasını sağlayan bir yöntem buldular. Bu yöntem gelecekte akıllı telefonlarımız sayesinde, vücudumuzun hücreleri ile iletişime girmemiz sağlanabilir.



Buradaki anahtar hareket, biyolojik sistemlerde kimyasal tepkilerle elektronları hareket ettiren "redoks" moneküllerini kullanmak. Elektronik bir cihaza bağlanan bir elektrod sayesinde, araştırmacılar redoks moneküllerini oksitli ve indirgenmiş halleri arasında değiştirmeyi başardı. Bakterileri genetik olarak modifiye ederek redoks monekülünün haline tepki vermesini sağlayan araştırmacılar, bakterinin protein sentezlemesini kontrol altına aldılar. Bakterilerin ürettiği protein florışıl yeşil parladığı için, araştırmacılar hücreleri sanki lamba gibi açıp kapatabildiler.



Diğer bir örnek: Araştırmacılar sinyal açıldığında ileri yüzen, kapandığında ise duran bir bakteri de geliştirdi. Üçüncü örnekte ise, araştırmacılar koloni halinde yaşayan bir çok bakteriyi aynı anda kontrol etmeyi başardı.



Araştırmayı yürüten bilim insanları, gelecekte sadece akıllı telefonumuzdan bir komutla belirli hastalıkları durdurabileceğimizi hatta hastalığa sebep olan bakterileri faydalı hale getirebileceğimizi düşünüyor.