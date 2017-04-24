Çebi: Şampiyon Beşiktaş'a Katılmıyorum

"Şampiyon Beşiktaş'a katılmıyorum" diyen Çebi, "Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bugün için daha erken. Kulüp olarak, yönetim olarak Beşiktaş'ın haklarını koruyoruz ve UEFA'nın verdiği cezanın doğru olmadığını düşünüyoruz. UEFA'da adalet varsa, bu geri dönecektir. Daha çok erken. 3-4 maç daha böyle gidip, ayakta kalmamız lazım. 1-2 maç daha böyle giderse şampiyonluğu ilan ederiz." ifadelerini kullandı.