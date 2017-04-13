'Cebelitarık Bizim' Diyen İngiliz Taraftarlar, İspanya'da Dayak Yedi

Leicester City'nin, Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı, şehir merkezinde polis ile yolculuk yapan taraftarlar arasındaki çatışmalar nedeniyle gölgelendi.

Birkaç Leicester destekçisi, ayaklanma öncesinde birkaç saat önce Plaza Mayor'da bir araya gelen kalabalığın sorumluları ayaklandığında yaralandı.

"CEBELİTARIK BİZİM"

Füzelerle polise hedefleyen taraftarların yanı sıra Alman bombardıman uçaklarıyla ilgili rezil İkinci Dünya Savaşı şarkısını havalandırmanın yanı sıra "Siz p.. İspanyollar, Cebelitarık bizim" diye bağırdı. Olayda çok sayıda Leicester City taraftarı da yaralandı.