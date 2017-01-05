Çdso'nun 25. Yıl Konseri İptal Edildi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla bugün vereceği konser iptal edildi.



ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünden gelen yazı üzerine bugün akşam saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın yöneteceği, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in Sergey Rahmaninov'un "Paganinin Bir Teması Üzerine Rapsodi" adlı eserini seslendireceği konser iptal edildi. Orkestranın 5 Ocak 1992'deki açılış konserinde seslendirdiği Johann Strauss'un "Yarasa Operası Uvertürü", "İlkbahar Sesleri", "Radetzky March" ve "İmparator Valsi"nin de yer aldığı konserin hangi gerekçeyle iptal edildiği ise açıklanmadı. - ADANA