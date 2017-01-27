Çdso'dan "Nefesli Çalgılar" Konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Nefesli Çalgılar" konseri verdi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda, Nefesli Çalgılar Topluluğu tarafından gerçekleşen konseri orkestra şefi Betin Güneş yönetti.



ÇDSO'nun bu haftaki solistleri, trompet sanatçıları Julian Lupu ve oğlu Renato Lupu, konserin ilk bölümünde; Antonio Vivaldi'nin "2 Trompet İçin Konçertosu" ve George Gershwin'nin "Trompet ve Orkestra için Mavi Rapsodi" adlı eserleri Adanalı sanatseverlerin beğenisine sundu.



ÇDSO Nefesli Çalgılar Topluluğu, konserin ikinci yarısında Johann Strauss'un "Serenade Op.7" ve Betin Güneş'in "Azeri" adlı eserlerini seslendirdi.