Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından klasik müzik konseri verilecek.



ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde, Rus asıllı Amerikalı keman virtüözü Alexander Markov, Brahms'ın "Keman Konçertosu"nu seslendirecek.



Konserin ikinci yarısında orkestra, Tchaikovsky'nin "Francesca da Rimini" adlı eserini Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Konser, 20 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.